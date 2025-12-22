Ginnastica artistica, nuovo successo per i saggi di Natale dei Centri Olimpia Csi - Gallery

Come tutti gli anni, a Natale, nello scorso week-end è stato proposto ai genitori dei bambini che frequentano i Centri Olimpia Csi di ginnastica artistica uno spettacolo nelle palestre di allenamento.
Viene presentata una esibizione di gruppo sulle musiche classiche del Natale, con l’arrivo di Babbo Natale con la sacca piena di doni da distribuire ai bambini. Di particolare interesse il momento della “letterina a Babbo Natale” letta dagli allievi contenente le promesse di impegno e fatica per l’anno prossimo.
Al Centro Olimpia di Bellaria (foto) sono state due le presentazioni messe in scena, una riservata ai più piccoli, 3-6 anni, e una alle allieve più grandi.
Grande partecipazione e interesse da parte dei genitori a questi momenti particolari di aggregazione che avvicinano sempre più le famiglie ai ragazzi.
I momenti natalizi, con la partecipazione di Babbo Natale, organizzati dal C.S.I. di Cesena sono stati tre: a Poggio Berni, a Santarcangelo e a Bellaria.