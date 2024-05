Ginnastica artistica: la festa del Centro Olimpia a Santarcangelo - Gallery

Sabato 25 maggio si è tenuto al PalaSgr di Santarcangelo di Romagna lo spettacolo di fine anno del Centro Olimpia Ginnastica Artistica C.S.I., che ha visto impegnati tutti i 170 atleti delle tre palestre: Santarcangelo, Poggio Torriana e Bellaria.

Entrati nell’anno olimpico, il tema scelto non poteva che essere “Le Olimpiadi: verso Parigi 2024”.

Lo spettacolo si è aperto con un esercizio di riscaldamento con in campo tutti gli atleti divisi nei cinque cerchi olimpici: blu, nero, rosso, giallo e verde a rappresentare i cinque continenti Oceania, Africa, America, Asia, e Europa. Ogni singolo gruppo poi si è alternato sul parquet rappresentando alcuni dei paesi che hanno fatto la storia dello sport.

Con partenza dagli Stati Uniti d’America, rappresentati dal gruppo avanzato, si è passati dall’Italia (cat. D e B di Bellaria), per poi spostarsi oltre oceano con le coloratissime esibizioni dei più piccoli della cat. Asilo e A (prima e seconda elementare) di ogni squadra: Brasile (Santarcangelo), Hawaii (Bellaria) e Porto Rico (Poggio Torriana). Il viaggio continua verso oriente con un omaggio all’India, dalle ragazze di Cat.C (Medie) di Bellaria, un’esibizione di alta difficoltà proposta dal gruppo avanzato che ci ha trasportati in Corea del Sud, e un omaggio al Giappone da parte delle ragazze delle superiori della squadra di Bellaria. Le ginnaste di cat.B (terza, quarta e quinta elementare) della squadra di Santarcangelo hanno entusiasmato il pubblico con un omaggio al Sud Africa, mentre cat. C e D (medie e superiori) della stessa squadra, hanno rappresentato la Jamaica. Ritorniamo in Europa con un omaggio al più grande gruppo musicale inglese, i Queen, rappresentato da cat.B di Bellaria, mentre Parigi è stata omaggiata dalle ragazze di cat.B di Poggio Torriana con un’esibizione sulle note del Can Can. Il Belgio invece è stato rappresentato dal gruppo avanzato.

Prima del termine dello spettacolo le insegnanti, Irene Santarini e Beatrice Baldazzi, hanno dedicato la loro esibizione ai fondatori del Centro Olimpia, il presidente Giovanni Boschi e Adriana Palma, emozionando tutto il palazzetto sulle note di “Sogna, ragazzo, sogna” di Vecchioni e Alfa.

Lo spettacolo si è concluso con un “tutti in pista” omaggiando il bel paese con un medley delle canzoni italiane più famose. Non è mancato il momento finale dedicato alle ragazze che il 5 giugno rappresenteranno il Centro Olimpia ai Campionati Nazionali del CSI a Urbino: Rachele Bianchi, Matilde Rossi, Lisa Contucci, Caterina Cantelli e Ginevra Seccacini.