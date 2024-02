Ginnastica Artistica, la Biancoverde tutta italiana punta su Guicciardi e James

Solo con le proprie forze. O quasi. E’ questo il motto che anima l’esordio della Biancoverde Imola nel campionato di serie A1. Sì perché, a differenza di tante avversarie, il club romagnolo non è ricorso a prestiti di atlete straniere e da oggi a Montichiari (dove è in programma la prima di tre tappe del campionato tricolore) cercherà con le ragazze del Centro tecnico di via Ercolani e qualche aggiunta Tricolore di bissare lo strepitoso risultato (6° posto) dell’anno scorso: «Non sarà facile centrare di nuovo le Final Six – esordisce il tecnico imolese Giacomo Zuffa - perché vedo parecchie squadre rinforzate e la concorrenza aumentata. Arriviamo a Montichiari con qualche infortunio di troppo e non potremo schierare la formazione migliore, però conto di recuperare tutte le ragazze per la prova di Ancona e, in ogni caso, la gara spesso riserva delle sorprese».

Carlucci out

Al Pala George non scenderanno in pedana Carolina Carlucci, causa i postumi dell’intervento al menisco dell’8 gennaio, e le due ginnaste di Treviso, Giorgia Centenaro e Chiara Pontil Scala. Acciacchi pure per Nisrine Hassanaine, dolorante alla caviglia e per questo impiegata solo alle parallele: «Noi puntiamo molto su Alessia Guicciardi e Carolina James, che faranno tutti gli attrezzi. La prima sta molto bene, la seconda non è al meglio per via degli impegni universitari e abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà ai suoi esercizi, però un punteggio importante può comunque portarlo a casa. Utile sarà anche il prestito Martina Comoglio (Tigers Academy Pianezza, ndr), mentre completeranno la squadra la 2010 Tiziana Purpora come quarta atleta a corpo libero e trave e Sofia Fabbri al volteggio».

La Biancoverde comincerà alle 16 alle parallele, poi la rotazione proseguirà con trave, corpo libero e volteggio: «Le ragazze ci credono - conclude Zuffa - e sono convinte di poter fare molto bene. E io ho totale fiducia in loro. Dalla prova podio di oggi (ieri, ndr) ho avuto indicazioni confortanti».