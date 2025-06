Ginnastica artistica Csi, una trasferta ricca di soddisfazioni a Lignano per il Centro Olimpia - Gallery

Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno il Centro Olimpia Ginnastica artistica del Centro Sportivo Italiano di Cesena si è visto impegnato a Lignano Sabbiadoro per il Campionato Nazionale di ginnastica artistica.

Giornate molto impegnative per le 8 ginnaste classificate e gli insegnanti accompagnatori. Nonostante l’altissima competizione e partecipazione a livello nazionale, tutte le ginnaste hanno gareggiato a testa alta con impegno portando tantissimi risultati. La prima giornata, martedì 3 giugno ha visto gareggiare le più piccole, Immacolata Romano (cat. Lupette Medium) e Carlotta Amati (cat. Tigrotte Medium). Per il secondo giorno Carlotta Anelli (cat. Ragazze Large), Giulia Campidelli e Lisa Contucci (cat. Senior Large) hanno gareggiato in maniera quasi impeccabile. E’ proprio in questa giornata con Lisa Contucci che vediamo in alto il nome del Centro Olimpia Ginnastica Artistica grazie al suo 8° posto nella classifica della specialità del corpo libero. Nell’ultimo giorno hanno gareggiato Alice Giorgetti, Rachele Bianchi e Emma Morri per la cat. Senior Medium.

Gli insegnanti Irene Santarini, Elena Grossi, Adriana Palma, Ginevra Seccacini, Alessandro Carichini e il presidente della società Giovanni Boschi si considerano soddisfatti e orgogliosi di terminare al meglio questo anno sportivo pieno d emozioni e grandi risultati per la società.