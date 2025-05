Ginnastica artistica, Centro Olimpia Cesena: 200 atleti al saggio finale - Gallery

Domenica 18 maggio si è tenuto al PalaSgr di Santarcangelo di Romagna lo spettacolo di fine anno del Centro Olimpia Ginnastica Artistica Csi Cesena che ha visto impegnati tutti i 200 atleti delle tre palestre: Santarcangelo, Poggio Torriana e Bellaria.

Come ogni anno, lo spettacolo presentava un tema, e la tematica scelta è stato “Le Serie TV” che ha coinvolto il palazzetto gremito di genitori, parenti e amici.

Lo spettacolo si è aperto con un’esibizione del gruppo avanzato sulle note della colonna sonora della serie TV per eccellenza, “Friends”. Seguita dalle esibizioni dei più piccoli ginnasti delle tre palestre, Bellaria, Santarcangelo e Poggio Torriana che hanno rappresentato rispettivamente i cartoni animati: Winx Club, Doraemon e I Puffi. La serie Tv scelta per l’esibizione di cat. B (3-4-5 elementare) e cat. C (Medie) è stata Hannah Montana, seguita da una tenebrosa esibizione sulla colonna sonora di Mercoledì Addams eseguita da Cat. B di Santarcangelo.

Esibizione di “Euphoria” serie televisiva di grandissimo successo negli ultimi anni, eseguita dalla cat. Senior di Bellaria, che ha preceduto l’esibizione del gruppo avanzato sulle note di “Supermassive Black Hole” del gruppo musicale dei Muse. A scaldare il pubblico è stata l’esibizione del Cat. B di Poggio Torriana che ha rappresentato “I Cesaroni”. Con “The Big Time Rush” le ragazze di Bellaria hanno eseguito un’esibizione ricca di movimento, seguito dalle scintillanti ragazze di Cat. C e D (medie e superiori) di Santarcangelo, che hanno fatto contento tutto il pubblico portato un’esibizione sulla colonna sonora della serie Tv “The OC”. Segue tutta la squadra di Bellaria con “Happy days” e concludono lo spettacolo le ragazze del gruppo avanzato con “Stranger Things”, rendendo il pubblico sorpreso e senza fiato per le acrobazie portate dalle ragazze.

La serata si è conclusa con l’esibizione degli insegnanti Irene Santarini, Ginevra Seccacini, Elena Grossi, Tea Pasolini, Giulia Campidelli, Beatrice Baldazzi, Giulia Casadei, Alice Giorgetti, Alessandro Carichini e Adriana Palma, sulle note di “Don’t stop Belivin” nella versione della serie televisiva “Glee”, terminata con un “tutti in pista” di tutti i 200 atleti del Centro Olimpia Ginnastica Artistica.

Non è mancato il momento finale dedicato alle ragazze che il 3, 4 e 5 giugno rappresenteranno il Centro Olimpia ai Campionati Nazionali del CSI a Lignano Sabbiadoro: Immacolata Romano, Carlotta Amati, Carlotta Anelli, Rachele Bianchi, Alice Giorgetti, Emma Morri, Giulia Campidelli, Matilde Rossi e Lisa Contucci.