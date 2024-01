Ginnastica artistica: a Rimini gli Europei maschili e femminili, il link per biglietti e abbonamenti

Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di BPER Banca, Presenting Sponsor del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini. A Rimini saranno presenti per il Campionato Maschile 35 nazioni, per 179 atleti Senior e 137 Junior.

Biglietti

Gli abbonamenti e i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 sono acquistabili sul circuito di Vivaticket a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/artistic-gymnastics-european-championships-rimini-2024/221724?culture=it-it

Sono previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva e saranno riservate promozioni dedicate a BPER Banca e ai suoi clienti.