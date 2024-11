Ginnastica Artistica, a Riccione le finali del campionato nazionale a squadre Allieve Gold

Dal 29 novembre all’1 dicembre, Riccione ospiterà le finali del campionato nazionale a squadre Allieve Gold di ginnastica artistica, che fino allo scorso anno si disputavano a Jesolo. Il prestigioso evento, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, si terrà al Playhall ed è curato dalla Ginnastica Riccione Academy, che ha accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare il campionato di più alto livello per le ginnaste di categoria Allieve.

L’assessore allo sport, Simone Imola, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Siamo orgogliosi che Riccione si confermi sempre più come una città dello sport e dell’eccellenza organizzativa. Ospitare il Campionato nazionale a squadre Allieve Gold è un’opportunità straordinaria per promuovere la nostra città e accogliere atleti, famiglie e appassionati da tutta Italia. Questo evento celebra il talento e il duro lavoro di giovani promesse della ginnastica artistica e rappresenta un grande stimolo per la crescita delle realtà sportive locali”.

“Siamo molto onorati di ospitare e curare l’organizzazione delle finali che porteranno a Riccione le migliori atlete italiane e le future promesse della ginnastica artistica - ha dichiarato Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy -. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto dato a questa importante manifestazione sportiva, dove sono attese circa 750 atlete, appartenenti a 160 squadre provenienti da tutta Italia, le migliori del territorio nazionale”.

Già lo scorso maggio, Riccione aveva ospitato le finali nazionali individuali Allieve Gold, che avevano visto in gara le atlete più forti d’Italia, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, impegnate nel massimo livello della disciplina per aggiudicarsi il titolo di “Campionessa italiana Gold”.