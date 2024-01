Ginnastica Artistica, a Cesena Romagna Team e Renato Serra sono pronte al via VIDEO

Questa mattina, in vista del debutto in campionato nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena sono state presentate le squadre di A1 femminile e maschile Renato Serra e Romagna Team. Il campionato di A1 prenderà il via sabato 2 febbraio al Pala George di Montichiari (Brescia). A seguire, la competizione sarà ospitata dalle città di Ancona, Ravenna e, in occasione della finale, a Firenze (con le sei migliori squadre).

Cesena è una delle poche città a poter vantare due squadre in serie A. Alla prima prova stagionale prenderanno parte quasi 500 atleti in pedana, 180 tecnici, 50 ufficiali di gara, 72 squadre (36 femminili e 36 maschili), tra questi anche una nutrita rappresentanza cesenate che questa mattina, a poche ore dalla partenza, è stata presentata alla stampa e alla città alla presenza dell’assessore allo Sport Christian Castorri, del vicepresidente vicario del Coni Emilia-Romagna Andrea Vaccaro, del fiduciario locale Coni Armando Strinati e di Corrado Maria Dones, Presidente della Renato Serra e patron di Romagna Team.