Ginnastica: alla Fiera di Rimini si alza il sipario sui Campionati Europei numero 36

Trentotto nazioni partecipanti, 605 atleti in pedana suddivisi tra senior e junior, maschi e femmine, oltre 4.500 spettatori attesi. Signore e signori, benvenuti alla 36a edizione dei campionati Europei di ginnastica artistica che trasformeranno la Fiera di Rimini nella capitale di una delle discipline sportive più diffuse al mondo. Un evento straordinario che metterà in palio non solo il titolo continentale, ma anche il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi. In realtà, l’Italia, se lo è già messo in tasca.

Prima gli uomini

Si inizia oggi, per concludersi domenica, con gli uomini (le donne saranno protagoniste dal 2 al 5 maggio) che nelle ultime 48 ore hanno già preso confidenza con gli attrezzi. La Nazionale maschile, detentrice del titolo, si presenta a questo appuntamento con cinque atleti: Mario Macchiati, il portacolori del Team Romagna, Lorenzo Casali, Marco Lodadio, Yumin Abbadini e Matteo Levantesi insieme all’individualista Salvatore Maresca. Come sempre le avversarie più pericolose saranno Gran Bretagna, Turchia, Francia e Germania che vorranno scippare il titolo agli azzurri.

Atleti e attrezzi

Si inizierà, come detto, oggi con le qualifiche seniores che assegneranno anche il titolo all-around. Si proseguirà domani con le qualifiche juniores, che metteranno in palio anche le medaglie a squadre. Si entrerà poi nel fine settimana con le finali di specialità seniores (venerdì e sabato), le finali di specialità juniores (sabato) e quella all-around per gli under 18 (domenica mattina). Domenica pomeriggio, invece, la gara clou: la finalissima a squadre seniores.

A proposito della gara, lo schema seguito sarà il consueto 5-4-3 che, tradotto, significa che sugli attrezzi saliranno quattro atleti con la possibilità di scartare il punteggio più basso. Nessuno dei ginnasti presenterà due salti, mentre gli unici due atleti a fare il giro completo dei due attrezzi saranno, per quanto riguarda gli azzurri, Lorenzo Casali e Yumin Abbadini. Per quanto riguarda gli attrezzi e gli atleti, alla sbarra saranno protagonisti Macchiati, Casali, Levantesi e Abbadini; al corpo libero, invece, Lodadio, Levantesi, Abbadini e Casali; al cavallo con maniglie Macchiati, Levantesi, Casali e Abbadini; agli anelli Casali, Abbadini, Levantesi, Lodadio e Maresca (individualista); al volteggio Abbadini, Macchiati, Casali e Lodadio mentre alle parallele pari Abbadini, Casali, Macchiati e Levantesi.

Biglietti e promozioni

Per chi volesse seguire gli Europei la biglietteria è attiva con abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Vivaticket. Sono disponibili anche promozioni speciali per studenti, scuole, società di danza e ginnastica, e la terza età.