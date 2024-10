Futsal Cesena, debutto in salita nella tana del Cdm

La Futsal Cesena è pronta al gran debutto. La squadra bianconera è stata inserita nel girone A della A2 Èlite e sarà il secondo anno consecutivo per la squadra di Roberto Osimani nel secondo livello nazionale del futsal italiano, motivo di grande orgoglio per la società che nel corso delle ultime stagioni ha compiuto notevoli passi avanti. Cesena farà il suo esordio stasera alle 20.30 sul campo del Cdm Futsal, formazione che nelle ultime stagioni ha militato anche in Serie A e che proverà a recitare un ruolo importante in campionato. L’ultima partecipazione nella serie maggiore risale alla stagione 2021/2022, campionato nel quale ha militato due anni prima di retrocedere in A2 quando ancora il campionato Èlite non esisteva. La formazione ligure proverà a stazionare nelle parti alte della classifica con l’obiettivo di riconquistare la promozione in Serie A dopo tre anni di assenza. L’allenatore De Jesus si è detto soddisfatto della preparazione estiva ed è convinto che i suoi ragazzi approcceranno nel miglior modo possibile la nuova stagione.

Stessa convinzione e carica del tecnico bianconero Osimani: «Sono soddisfatto della preparazione estiva che ha svolto la squadra. Come tutti gli anni siamo andati incontro ad alcuni problemini fisici dovuti al carico dell’attività svolta, con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio di stagione. Rispetto allo scorso anno siamo stati inseriti in un girone differente che rappresenta per noi un’incognita, a parte alcune squadre che avevamo già affrontato in passato come Olimpia Rovereto e Modena Cavezzo. Cominceremo la stagione sul campo del Cdm, una formazione esperta e accreditata alla vittoria finale. Per noi sarà quindi un inizio in salita considerando la difficoltà dell’avversario e il fatto che giocheremo in trasferta, ma ci teniamo a cominciare al meglio questa nuova avventura. Non sarà della partita capitan Pasolini, squalificato».