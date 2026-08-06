Frattini, passerella europea e l’appetito vien mangiando

Alla fine è dove voleva essere. O quasi. Perché la sua ambizione non si ferma, giustamente, al primo campionato Europeo della carriera. Stiamo parlando del giavellottista 23enne Giovanni Frattini, nativo di San Giovanni Marignano e ormai da qualche tempo di stanza a Bologna, in quanto effettivo al Centro Sportivo Carabinieri-Sezione Atletica Leggera. Cresciuto sin da giovanissimo sotto la guida di Mario Grossi con le stimmati del predestinato, cominciò a stupire nel 2019 da Allievo (allenato da Emanuele Verni), superando dopo 14 anni il limite nazionale di categoria con 75.25 per conquistare l’argento all’Eyof di Baku, continuando poi tra gli Juniores quando, nel 2021, firmò il record italiano con 73.78 alla rassegna tricolore di Grosseto. Seguirono anni molto difficili, causa due interventi al gomito destro per ricostruire il legamento tra il 2021 e il 2023, per poi tornare alla ribalta nel 2024 vincendo la gara U23 in Coppa Europa a marzo con quasi tre metri di progresso (76.21) prima dell’exploit di settembre a Modena con ben tre lanci oltre gli 80 metri nella stessa gara fino a 83.61, secondo italiano di sempre.