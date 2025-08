Formula 1, soldi per il Gran Premio di Imola, l’opposizione incalza il sindaco

IMOLA. «Possiamo mettere sul tavolo 35-40 milioni a gara», così avrebbe assicurato in una intervista rilasciata a”Rmc Motori” Marco Panieri, sindaco di Imola, annunciando un piano per riportare il Gran Premio sul Santerno. Ma Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro e presenta un’interrogazione a firma del consigliere Simone Carapia. Ma si mobilita anche Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in consiglio regionale. «Vogliamo sapere— dichiara quest’ultima— dove sono e da dove arrivano questi 20 milioni ‘già pronti’ e ‘spendibili’ per il Gran Premio di Formula 1 sul Santerno. Vogliamo inoltre sapere- continua Evangelisti- cosa chiedono in cambio questi presunti imprenditori che intendono investire 20 milioni all’anno. E se corrisponde al vero che sarebbero pronti 40 milioni e che Imola diventerebbe un appuntamento biennale dal 2027».

Davanti ad affermazioni del genere, Carapia, autore dell’interrogazione, chiede se non sia il caso che il sindaco riferisca in Consiglio Comunale. «Se le dichiarazioni del sindaco Panieri non fossero fondate, per quale motivo —e a che titolo— vengono rilasciate certe affermazioni che illudono la città, il territorio e i tanti sportivi che amano questo importante e prestigioso appuntamento mondiale sul Santerno? Ci chiediamo— continua Carapia— se, vista la rilevanza della notizia, il sindaco non ritenga opportuno, qualora venisse confermata, riferirla ufficialmente tramite una comunicazione ad hoc nel primo Consiglio Comunale utile. Imola merita rispetto e ci auguriamo che quanto detto da Panieri non sia solo una frottola agostana che dal Danubio arriva dritta al Santerno».