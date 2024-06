Football Americano, Panthers e Guelfi a Ravenna per il titolo

Due fine settimana di grande football americano “made in Italy” a Ravenna. Proprio nel 40° anniversario della fondazione dei Chiefs, al Benelli si disputeranno le tre finali dei campionati di 1a, 2a e 3a Divisione.

Dall’Ohio a Ravenna

Nella stagione 2023 queste finali si sono disputate a Toledo, in Ohio, cittadina non troppo distante dalla Ravenna americana (appena 230 chilometri) e rispetto a un anno fa il denominatore comune sono le due finaliste del massimo campionato, l’Ifl1, da una parte i Panthers Parma, dall’altra i Guelfi Firenze che si sono aggiudicati il titolo nel 2022 e arrivano quindi alla terza finale consecutiva. Emiliani e toscani si contenderanno il titolo domani con calcio d’inizio alle 21. «Siamo onorati – sottolinea l’assessore allo sport, Giacomo Costantini - dell’opportunità che la Fidaf ci ha dato, in una città in cui è vastissimo il panorama di discipline che i nostri ragazzi e le nostre ragazze praticano e sono sicuro che saranno dei bellissimi appuntamenti per i nostri concittadini e i turisti».

«Speriamo che questa sia ulteriore benzina nel motore di questo movimento – gli fa eco il delegato Coni Ravenna, Marco Tosi Brandi – e un ulteriore traino nel corso dei prossimi anni visto che il Flag Football (sempre con palla ovale ma senza contatto, ndr) nel 2028 sarà sport olimpico a Los Angeles (e le finali si disputeranno a Marina di Ravenna domani e domenica)». L’attuale presidente della Federazione è Leoluca Orlando, noto per essere stato sindaco di Palermo. «La nostra disciplina è quella che ha il rapporto migliore disponibilità economiche-risultati. Questa sarà l’occasione per ricordare uno dei padri fondatori del football qui in Italia, Giovanni Colombo. “Gionni”, infatti, era il suo soprannome e in suo onore abbiamo deciso di dare questo nome alla mascotte che esordirà domani».

Le chiavi per lo scudetto

Un detto americano dice che “l’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite” e curiosamente si affrontano miglior attacco (Panthers) contro migliore difesa (Guelfi) con due filosofie di football differenti: quarterback americano e ricevitori italiani per gli emiliani, quarterback italiani e ricevitori americani per i toscani. «La chiave sarà la compattezza tra le linee – sottolinea il capo allenatore dei Guelfi, Jeremy Males - l’attenzione e la nostra capacità di mettere in pratica i nostri schemi e leggere quelli avversari». «Speriamo di mantenere la tradizione positiva – chiude con un sorriso il presidente emiliano Ugo Bonvicini – e credo che non sia da sottovalutare il ruolo degli special team».

Derby emiliano

Un’ulteriore curiosità sarà la sfida della Seconda Divisione che vorrà dire anche promozione in Ifl1 e si contenderanno il titolo sabato 6, sempre alle 21, il derby emiliano in Romagna tra Aquile Ferrara e Vipers Modena che hanno rispettivamente superato Bengals Brescia e Pirates Savona. Infine la sfida che attraversa tutto lo Stivale per lo scudetto a nove che i Chiefs si aggiudicarono nel 2015 tra Thunders Trento ed Elephants Catania.