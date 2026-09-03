Fantastica Gaia Urbinati, la 13enne di Bertinoro argento nello skate ai Giochi del Mediterraneo davanti alla cesenate Irene Panzavolta

Fantastica impresa di Gaia Urbinati. La 13enne di Bertinoro (classe 2013) entra nella storia in un’altra giornata da ricordare per gli sport rotellistici azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A quattro giorni di distanza dal trionfo di Melissa Gatti e dal terzo posto di Sofia Saronni nella maratona femminile di pattinaggio corsa, infatti, Urbinati e la cesenate Irene Panzavolta si sono aggiudicate rispettivamente l’argento ed il bronzo nello street, la specialità dello skateboarding che (al pari del park) assegnerà le medaglie anche alla prossima Olimpiade Estiva di Los Angeles 2028.

A trionfare nell’atto conclusivo è stata la transalpina Lucie Schoonheere (oro con 156.21), con Urbinati (151.32) e Panzavolta (138.17) che sono andate ad occupare gli altri due gradini del podio. Doppietta francese, quindi, nella finale maschile, portata a casa da Joseph Garbaccio (oro con 170.31) davanti al connazionale Max Berguin (argento con 159.28) ed allo spagnolo Jose Luis Cabarcos Mendez (bronzo con 157.68). Per l’Italia da rimarcare i risultati di Alessandro Mudu (quinto con 144.13) e di Andres Martin Gramaglia Fusconi (settimo con 64.57), reduce dal secondo punteggio più alto fatto registrare in fase di qualifica.