Europei Under 20, A Tbilisi è il gran giorno della spadista cesenate Mariachiara Testa

Agli Europei Under 20 di scherma iniziati ieri a Tbilisi, in Georgia, è il giorno di Mariachiara Testa, portacolori del Circolo Schermistico Forlivese. La diciottenne spadista cesenate scende in pedana questa mattina (le 9 locali, le 6 in Italia) nella prova individuale. Sono 104 le spadiste iscritte, con Mariachiara, numero 99 nelle ultime classifiche mondiali relative alla categoria Under 20, che occupa la posizione numero 37 del seeding. Ieri sono stati composti i gironi e la romagnola è stata inserita nel numero 7 insieme alla ceca Barbora Cejnarova, alla portoghese Joana Barroso, alla svizzera Sarah Mihalache, alla norvegese India Aarseth, alla spagnola Candela Lozano e alla svedese Linnea Eriksson, la migliore del lotto e numero 7 del ranking europeo. Si qualificano per il tabellone finale le migliori 78 dei gironi eliminatori, con le migliori 50 che entreranno in scena nei trentaduesimi di finale e le peggiori 28 che saranno impegnate in un turno preliminare.

Oltre a Mariachiara Testa, l’Italia è rappresentata dalla umbra Ludovica Costantini, dalla siciliana Maria Roberta Casale e dalla laziale Giulia Paulis. Le quattro torneranno poi in pedana venerdì per la prova a squadre in cui una medaglia appare alla portata dopo il fantastico 2° posto ottenuto un mese fa al Cairo nella prova di Coppa del Mondo.

Tornando alla cesenate Testa, il suo debutto in campo internazionale avvenne nel 2023 a Plovdiv ai Mondiali Under 17, quando chiuse al 60° posto. Nel 2024, ultimo anno da Under 17, Mariachiara ha ottenuto ottimi risultati in campo internazionale con il 6° posto ai campionati del Mondo in Arabia Saudita e con l’8° posto agli Europei. Ma anche in campo nazionale si è fatta valere con un incredibile 10° posto ai campionati italiani assoluti a 16 anni e mezzo. L’anno scorso, al debutto nella categoria Under 20, Mariachiara Testa a livello individuale non ha ottenuto grandi risultati, mentre in questa prima metà della stagione ha portato a casa tre piazzamenti in Coppa del Mondo di categoria: un buonissimo 15° posto a Udine il 5 gennaio 2026 (eliminata negli ottavi dall’americana Leehi Machulsky), un buon 25° posto a Burgos il 13 dicembre 2025 e un non esaltante 68° posto al Cairo il 30 gennaio 2026.