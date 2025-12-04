Europei in vasca corta, il faentino Michele Busa centra la finale anche nei 100 farfalla

Due gare e due finali europee per un Michele Busa non straripante ma che sarà al via oggi nell’atto decisivo dei 100 farfalla: il faentino ha ottenuto il 7° tempo complessivo in una gara di livello altissimo. Dopo un turno mattutino chiuso in 50”52, con qualche imperfezione nella parte centrale della prova, il faentino, portacolori dell’Imolanuoto, è riuscito a rialzare la qualità in semifinale, toccando in 50”08 e guadagnandosi un posto tra i migliori otto del continente. Risposta di carattere in un momento non semplice: «Le sensazioni non sono quelle che speravo. In mattinata mi era riuscito tutto con grande facilità e pensavo di poter migliorare ancora. In semifinale ho provato a spingere di più al passaggio, ci sono riuscito, ma il ritorno non è mai davvero entrato».