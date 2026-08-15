Europei atletica, per Frattini nono posto e qualche rimpianto nel giavellotto

Si chiude con un buon nono posto, ma qualche rimpianto, la finale di Giovanni Frattini nel giavellotto ai campionati Europei. Il 23enne romagnolo ha infatti sfiorato quell’ottava piazza che avrebbe significato altri tre lanci e, chissà, la possibilità di migliorarsi. Frattini ha chiuso a 76.56, non lontano dal 77.82 del finlandese Parviainen (ottavo). Purtroppo l’Azzurro ha pagato a caro prezzo la partenza lenta, con un primo lancio ben sotto i 65 metri e da lui stesso annullato e un secondo a 71.25. Insomma, la top 8 era davvero a portata del marignanese, che forse ha pagato dazio all’emozione. Prossimo appuntamento domenica 30 agosto a Taranto ai Giochi del Mediterraneo, dove Frattini potrebbe dare l’assalto al podio.