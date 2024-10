Due titoli italiani Cadetti a Forlì grazie a Sepa e a Giuliani

Due ori individuali, grazie ai forlivesi Giuliani (nel lungo) e Le Saint Sepa Benis (nel triplo) e un bronzo firmato dal cesenate Orlandi nella 4x100. Questo l’eccellente bottino dei romagnoli ai campionati italiani Cadetti, andati in scena nello scorso week-end a Caorle e che hanno visto la selezione regionale chiudere quinta al maschile con 254 punti (vince il Veneto a 286), ottava al femminile a quota 228 (vince la Lombardia con 306 punti) e sesta nella combinata a 482 (oro alla Lombardia, 588.5).

Salti lunghi

Il primo oro in ordine cronologico l’ha conquistato nel lungo Pietro Giuliani (Edera Forlì), che si impone all’ultimo salto con 6.35, superando il 6.27 del veneto Pienazza. Il romagnolo era sostanzialmente al rientro dopo un lungo infortunio e infatti è stato schierato come individuale, non come atleta della rappresentativa regionale: per lui anche 5.92, 6.06, 6.11, un nullo e 6.23. Nella stessa gara è 10° Luca Zanotti (Endas Cesenatico) con 5.90.

Il secondo oro è di un gigantesco Le Saint Sepa Benis (Libertas Forlì), capace di dominare il triplo con 14.04 (primato migliorato di 35 cm): per il grande favorito della vigilia si tratta della quarta prestazione regionale di tutti i tempi, dietro a Bocchi (14.61 nel 2012), Lambertini (14.33 nel 1980) e Dallavalle (14.15 nel 2014). Alla misura vincente, ottenuta al primo salto, il portacolori della Libertas aggiunge un 14.02: sempre nel triplo 12° Alessandro Gozzi (Rimini Nord Santarcangelo, 12.67), 13° Lorenzo Mazzoni (Endas Cesena) a 12.65 e 16° Riccardo Babini (Imola Sacmi Avis) con 12.50. Una medaglia arriva anche dal velocista dell’Endas Cesena, Giovanni Orlandi, 3° con la 4x100 in 43”49.

Podi sfiorati

Lo sfiora per 10 cm nell’asta Luca Monterastelli (Libertas Forlì) 4° con 3.90, mentre è 12° Edoardo Rossi (Edera Forlì) a 3.60. Lo imitano Maia Minardi (85 Faenza) nel disco con 34.63 (a 44 cm dal bronzo) e Greta San Martini (Olimpus San Marino): prima nel triplo con 11.42 poi nella 4x100 (48”47). Vincere la finale B degli 80 ostacoli con un notevole 11”97 vale la 9a piazza assoluta a Sara Teodorani (Endas Cesena, 19 centesimi di progresso), mentre è 12° sui 100 ostacoli il suo compagno di squadra Riccardo Tentoni (14”01). Fra i piazzamenti arriva 15° nel martello L’Eternel Sepa Benis (Libertas Forlì) con 35.35, 19a Maddalena Rossi (Endas Cesena) nei 2000 metri in 6’56”84 e nono nell’esathlon Israel Sepa Benis: 13”77 nei 100 ostacoli, 1.52 nell’alto, 34.86 nel giavellotto, 5.45 nel lungo, 35.22 nel disco e 3’02”94 sui 1000.

Settimo posto nell’alto Eduard Butnaru (Atletica Ravenna, 1.84), 12a nell’asta Ginevra Vacirca (Rimini Nord, 2.60), 17° nel giavellotto Diego Garnaroli (Olimpus, 46.89) e 26a nel martello Lisa Perazzini (Santamonica).

Chiude 12° sui 2000 Francesco Tamagnini (Golden Club Rimini) con 6’00”67 (nuovo personale) ed è 14° nel disco di Pietro Rastelli (Santamonica Misano, 31.21).