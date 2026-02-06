Dalle note del violino allo sci: il 17enne Rafael Mini orgoglio di San Marino alle Olimpiadi

Ad appena 17 anni sarà l’unico rappresentante della Repubblica di San Marino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a mezzo secolo dalla prima partecipazione del Titano ai Giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976.
Nonostante un impegno sportivo serrato, Rafael Mini, mamma argentina e papà sammarinese, trova il tempo per uscire con gli amici come un qualsiasi adolescente, frequenta (sfiorando la media del 7) il quarto anno di Chimica e Biotecnologie sanitarie all’Istituto tecnico di Novafeltria, gioca a tennis e ascolta la musica trap che lo gasa ma senza disdegnare sonorità più classiche, dopo aver studiato e appeso al chiodo il violino. La spinta all’agonismo, che affonda le radici nella sua infanzia, è stata declinata su più ambiti. Mini ha militato infatti come terzino destro nella “Serenissima” sino a 10 anni, e praticato anche atletica leggera, gareggiando in diverse discipline, finché a settembre 2025 ha rappresentato il Titano ai Campionati del mondo di corsa in montagna a Canfranc nel Mountain Classic Under 20.