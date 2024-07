Corre in montagna per 55 km: l’imolese Mattia Reggidori trionfa alla Cervino Matterhorn Ultra Race

Dopo il flagello del maltempo delle scorse settimane, percorsi totalmente rivisti per la terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, disputata ieri nella Valtournenche, senza sconfinamento sul territorio svizzero. Giornata di sole e temperature piacevoli ai piedi del Cervino, dov’era presente anche il Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a incoraggiare i 450 partenti delle 22 nazioni rappresentate.

In campo maschile, testa a testa continuo nella 55 chilometri e situazione che è andata a delinearsi solo nel tratto conclusivo. A trionfare è stato l’imolese Mattia Reggidori in 6 ore 38’46”, dopo aver lottato prima con il francese Alexandre De Susini e poi con lo spagnolo Jesús Alvarez Morales. A posizioni ormai consolidate, il transalpino è stato rallentato dai crampi ed è stato superato da Alvarez Morales, alla fine secondo in 6 ore 39’24”, con terzo gradino del podio per De Susini in 6 ore 48’06”.