Coppa del Mondo di spada: Di Marco show vola in tabellone ad Astana, Remondini beffato all’ultima stoccata

Fabrizio Di Marco ha compiuto un’impresa straordinaria, Dario Remondini l’ha solo sfiorata: nella prova di Coppa del Mondo iniziata ieri ad Astana, lo spadista di Riolo Terme del Circolo Schermistico Forlivese ha centrato il pass per il tabellone finale a 64 mentre il forlivese delle Fiamme Azzurre l’ha solo sfiorata perdendo 14-15 l’assalto finale contro il tedesco Gabriel Feinberg. Di Marco e Remondini, che erano stati convocati a sorpresa per questa trasferta in Kazakistan, hanno invece dimostrato di meritare fino in fondo la considerazione riposta in loro dal Ct Confalonieri.

Capolavoro Di Marco

Il 24enne mancino Di Marco (224 nella entry list di Astana) ha vinto 4 incontri su 6 nel girone, quindi nel tabellone di qualificazione ha sconfitto per 12-11 il sudcoreano Hyeonil Hwang e per 15-13 il francese Luidgi Midelton, centrando uno storico passaggio nel tabellone principale.

Remondini, che peccato

Sfortunatissimo il forlivese Remondini (numero 222 nella entry list). Ha vinto 5 incontri su 6 nel girone, sfiorando l’accesso diretto nel tabellone principale (è arrivato 24°, si qualificavano i primi 16). Nel tabellone di qualificazione ha superato agevolmente 15-6 Ting Hin Ng di Hong Kong per poi perdere alla stoccata decisiva contro il tedesco Gabriel Feinberg. Per Remondini un 69° posto finale che porta comunque un bel po’ di punti.

Due romagnoli tra i top