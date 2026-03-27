Coppa del Mondo di spada: Di Marco show vola in tabellone ad Astana, Remondini beffato all’ultima stoccata

Fabrizio Di Marco ha compiuto un’impresa straordinaria, Dario Remondini l’ha solo sfiorata: nella prova di Coppa del Mondo iniziata ieri ad Astana, lo spadista di Riolo Terme del Circolo Schermistico Forlivese ha centrato il pass per il tabellone finale a 64 mentre il forlivese delle Fiamme Azzurre l’ha solo sfiorata perdendo 14-15 l’assalto finale contro il tedesco Gabriel Feinberg. Di Marco e Remondini, che erano stati convocati a sorpresa per questa trasferta in Kazakistan, hanno invece dimostrato di meritare fino in fondo la considerazione riposta in loro dal Ct Confalonieri.