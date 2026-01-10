Coppa del Mondo di spada, a Fujairah un fantastico 2° posto per il cervese Matteo Galassi

Matteo Galassi si conferma ai vertici della spada mondiale. Dopo il 3° posto di Vancouver nella prima tappa di Coppa del Mondo, oggi nella seconda tappa di Fujairah (Emirati Arabi), il ventenne cervese si è migliorato, conquistando la sua prima finale ma non riuscendo a vincere l’oro. Dopo un cammino meraviglioso, Galassi in finale si è arreso 15-13 al 28enne danese Conrad Seibaek Kongstad, numero 59 delle classifiche mondiali che nella tappa di Vancouver si era piazzato al 135° posto. Ma oggi Kongstad ha vissuto la classica giornata della vita, come testimonia anche l’incredibile vittoria per 8-7 nei sedicesimi sul numero due del Mondo, il giapponese Yamada.