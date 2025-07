Convocato per Tbilisi: Galassi, gioia Mondiale

Dopo aver vinto l’argento ai campionati del Mondo Under 20 a Wuxi in aprile e l’argento ai campionati Europei assoluti un mese fa a Genova, Matteo Galassi cercherà di mettere il punto esclamativo alla sua fantastica prima parte di stagione ai Mondiali assoluti in programma a fine mese a Tbilisi. L’asso cervese della spada è stato infatti convocato per la rassegna iridata che inizierà il 22 luglio e che vedrà gli spadisti in pedana dal 26 al 30, giorno di chiusura del Mondiale.

Saranno cinque gli spadisti presenti nella capitale della Georgia: oltre a Matteo Galassi, il Ct Dario Chiadò ha convocato Davide Di Veroli, Andrea Santarelli sia per l’individuale che per la prova a squadra, mentre Valerio Cuomo disputerà solo l’individuale e Gianpaolo Buzzacchino sarà invece impiegato solo nella prova a squadre.

La prova individuale inizierà sabato 26 alle 6.30 italiane e prevederà gironi ed eliminazione diretta fino ad arrivare ai trentaduesimi di finale. Domenica alle 7 si ripartirà da qui e si arriverà alla gara per l’assegnazione dell’oro. Molto sfortunato Galassi: il romagnolo, grazie all’argento di Genova, è salito al numero 17 del Mondo alle spalle del compagno Santarelli. Ebbene: Santarelli è l’ultimo degli spadisti qualificati ai trentaduesimi senza bisogno di disputare gironi e prime eliminatorie mentre Galassi è il primo degli esclusi e dovrà scendere in pedana fin dal sabato.

La prova a squadre inizierà martedì 29 luglio, con le prime sfide fino agli ottavi, e si concluderà mercoledì 30.