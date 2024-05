Beach volley, che spettacolo a Cervia con il Future World Tour

Un weekend con il grande beach volley internazionale al Bagno Fantini di Cervia, la culla di questa disciplina in Italia, che ospita il primo di quattro tornei Futures in programma sul suolo italiano lungo tutto il periodo primaverile/estivo. Un torneo che arriva in un momento molto particolare del beach volley romagnolo: da una parte il ritorno alla vittoria di Marco Caminati che la settimana scorsa ha centrato il terzo successo in carriera vincendo in coppia con Davis Krumins il Future di Madrid e oggi darà la caccia al posto nel tabellone principale del torneo cervese. Dall’altra la fine del connubio, annunciata ieri, tra il cesenaticense Enrico Rossi e il vice campione olimpico di Rio, Daniele Lupo che sembra indirizzato verso un nuovo sodalizio con Ivan Zaytsev.

I fari oggi saranno puntati su Caminati/Krumins che proveranno a uscire vincitori da una qualificazione tutt’altro che semplice che vede al via anche un’altra coppia italiana, quella composta da Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, giocatore che ha vissuto una parte della sua carriera in Romagna, tra Morciano e Conselice.

In campo femminile, invece, due le coppie italiane inserite nelle qualificazioni, Alice Gradini e Federica Frasca, coppia seconda classificata lo scorso anno al campionato italiano ed Eleonora Annibalini assieme alla giovane di prospettiva Anna Pelloia. Anche per loro oggi giornata campale con le qualificazioni.

Da domani, invece, il via delle gare del tabellone principale con quattro coppie azzurre sia a livello maschile che femminile. Tra gli uomini sono italiane le due coppie in testa al ranking. Si tratta di Dal Corso/Viscovich, teste di serie n.1 e dei campioni d’Italia Benzi/Bonifazi, al debutto stagionale, n.2 del seeding. Al numero 4 ci sono Marchetto/Windisch, altra coppia nel giro azzurro e invece la wild card è stata concessa alla coppia più giovane del giro azzurro Hanni/Burgmann.

In campo femminile le prime due coppie del seeding sono paraguayane, mentre la coppia italiana più in alto nel tabellone è quella composta da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, che si sta preparando per la Nations Cup che assegnerà l’ultimo posto per Parigi. L’attesa però è tutta per Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che hanno lo stesso obiettivo di Orsi Toth/ Bianchi e arrivano dal secondo posto del Future di Pingtan. In campo anche Viktoria Orsi Toth in coppia con Valentina Calì e Maria Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli, reduci dal nono posto di Pingtan.