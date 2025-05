Challenge di Cesenatico: al via c’è anche Crociani

Cesenatico si prepara al grande sport: ieri è stato presentato il Challenge al quale parteciperanno oltre 1300 atleti. Si parte domani con le gare Sprint, al femminile dalle 9.45 e al maschile dalle 13.45. Domenica sarà invece la giornata clou, con il Challenge vero e proprio.

Alla conferenza è intervenuto il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. «E’ un evento importante in cui crediamo molto. Lo sport è fondamentale per il benessere delle persone e per una località come Cesenatico rappresenta un’occasione: gli atleti che arriveranno da tutto il mondo avranno l’opportunità di conoscere la città e le bellezze che offre».

Al sindaco ha fatto eco il direttore della manifestazione, Alessandro Alessandri: «I 40 atleti professionisti alzeranno il livello della gara. Occhio ai vincitori delle vecchie edizioni, l’austriaco Steger e il livornese Domenico Passuello».

Importante il contributo della Race office manager, Romina Ridolfi: «Quest’anno abbiamo un maggior numero di partecipanti provenienti dall’estero. Nel challenge gareggeranno anche alcuni atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi come il riminese Alessio Crociani (30° nel triathlon a Parigi, ndr). Questo ci rende orgogliosi e fa intendere che dal punto di vista tecnico le gare saranno estremamente interessanti e competitive».

La gara di domenica inizierà alle ore 9 con la classica prova di nuoto: gli atleti, dalla spiaggia libera di Cesenatico di fronte alla colonia Agip, dovranno compiere un unico giro di 1.900 metri tracciando una sorta di “rettangolo” nell’acqua. Poi si passerà alla zona di cambio in viale Carducci da cui partirà il percorso ciclistico: 90 chilometri sulle colline romagnole. L’ultima parte della gara sarà poi la corsa: cinque giri da 4.200 metri ciascuno sul lungomare di Cesenatico per un totale di 21 km con arrivo sempre alla colonia Agip.

