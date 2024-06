Cervia è capitale del golf nazionale, da giovedì parte l’Open d’Italia

In un fine settimana dall’altissimo profilo sportivo, la Romagna diventa anche capitale italiana del golf. Sarà Cervia la sede della settimana dell’Open d’Italia che si apre giovedì 27 giugno e durerà fino domenica. L’evento professionistico internazionale più importante, intrigante e coinvolgente del golf italiano (edizione numero 81, tra i tornei più longevi del massimo circuito europeo) trova nella Città del Sale un’inedita location. E’ l’organizzazione a sottolineare come “a un anno esatto dall’alluvione, l’Emilia-Romagna cerca visibilità” e punta «al grande sport e alla sua straordinaria valenza sociale», ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Incontrare Cervia significa per il golf moltiplicare le aspettative. Perché proprio qui domenica 30 giugno passerà la seconda tappa del Tour de France (Cesenatico-Bologna) e perché, con la spiaggia a un passo dall’Adriatic Golf Club, il golf sarà protagonista anche sulla sabbia per giochi e contest a tema. Promuovere lo sport è un punto chiave per il massimo evento nazionale. Così, mentre l’Open metterà in campo i suoi campioni, Pga Italiana (l’Associazione che riunisce i professionisti di golf) vedrà schierati i suoi maestri nell’area family del torneo. Ma anche i suoi giocatori migliori nel field. A pochi metri dal pubblico giocheranno Matteo Manassero e Guido Migliozzi (vincitore la scorsa domenica in Olanda) che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Giochi di Parigi. E ci saranno, tra gli altri, Edoardo Molinari (vice capitano di Ryder Cup), Andrea Pavan, Francesco Laporta e Tommaso Perrino (giocatore paralimpico) . C’è molto da imparare. Ma se l’Open è un momento di attenzione per chi gioca già, è anche una prima volta per molti, curiosi di vedere il golf da vicino, il suo mondo e i suoi attori, e di sperimentare. E qui entrano in scena i maestri di Pga Italiana, con il compito di offrire la prima esperienza di gioco e di trasformarla in un’irresistibile voglia di golf. All’Open la prima lezione non costa nulla (così come l’ingresso alla gara) e resta nel cuore.