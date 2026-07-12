Casella è l’orgoglio di Imola: «Impegno, fiducia e qualità»

C’era tanta gente e si respirava un clima di soddisfazione e fierezza nel parco della piscina scoperta di Imola, dove l’Imolanuoto aveva preparato un ricco aperitivo per festeggiare Cesare Casella, fresco di premio come miglior allenatore del 2025. Il premio è intitolato alla memoria di Alberto Castagnetti storico Ct della nazionale. Ogni anno, una nutrita giuria formata da addetti ai lavori sceglie la rosa dei tre candidati e assegna il riconoscimento per votazione. Casella, alla sua prima candidatura, ha vinto col 58.6% di preferenze.

Grande emozione e lucidità nelle parole del presidente dell’Imolanuoto Mirco Piancastelli, a sottolineare un sodalizio che dura felicemente ormai da più di trent’anni. «Cesare incarna tre caratteristiche fondamentali per una società sportiva: l’umiltà di imparare, l’affidabilità di restare anche quando sorge un problema e la competenza. Dopo i primi entusiasmanti anni, Casella ha avuto l’umiltà di chiedere la collaborazione di un tecnico più esperto, Tamas Gyertyanffy. Quando Tamas andò via dalla sera alla mattina, ci guardammo e Cesare dimostrò un’immensa affidabilità nel portare avanti in modo impeccabile il progetto societario, migliorandolo e conquistando grazie a grandi competenze tecniche e relazionali i successi che tutti conosciamo. Sono onorato e felice per il premio a Casella, se l’Imolanuoto è a questi livelli è perché Cesare si è sempre speso per conseguirli».

Cesare Casella ha commentato così. «E’ un traguardo incredibile che non avrei mai pensato di conseguire e che ho raggiunto grazie all’impegno costante della società e alla fiducia reciproca, che mi hanno permesso di poter lavorare nel miglior modo possibile, anche nelle difficoltà. Sarebbero tantissime le persone da ringraziare e prendo l’Imolanuoto come un gruppo, dato che mi ha sempre sostenuto nel lavoro. Infine, la cosa più importante: la qualità degli atleti e delle atlete che ho avuto la fortuna di allenare e che mi hanno aiutato a crescere come allenatore».

Infine, Simone Cerasuolo. «Cesare ha grandi qualità e se la stramerita tutta, questa soddisfazione. Credo che il premio sia il coronamento di tutto il lavoro che ha svolto in questi anni a Imola e per quello che farà ancora con noi e le future generazioni di atleti e atlete».