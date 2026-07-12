Casella è l’orgoglio di Imola: «Impegno, fiducia e qualità»

C’era tanta gente e si respirava un clima di soddisfazione e fierezza nel parco della piscina scoperta di Imola, dove l’Imolanuoto aveva preparato un ricco aperitivo per festeggiare Cesare Casella, fresco di premio come miglior allenatore del 2025. Il premio è intitolato alla memoria di Alberto Castagnetti storico Ct della nazionale. Ogni anno, una nutrita giuria formata da addetti ai lavori sceglie la rosa dei tre candidati e assegna il riconoscimento per votazione. Casella, alla sua prima candidatura, ha vinto col 58.6% di preferenze.