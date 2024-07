Casali vince il titolo nel concorso individuale tricolore

Lorenzo Casali vince il concorso individuale ai campionati Assoluti di Cuneo. Il portacolori del Romagna Team, in questo caso in gara individualmente e quindi per le Fiamme Oro, batte i suoi “compagni rivali” in azzurro Mario Macchiati e Yumin Abbadini al termine di una gara avvincente che si è risolta per pochissimi punti. Casali ne ha totalizzati, infatti, 82.350 (13.750 al corpo libero, 13.450 al cavallo con maniglie, 13.700 agli anelli, 14.400 al volteggio, 14.200 alle parallele, 12.850 alla sbarra), Macchiati 82.250 e Abbadini 82.150. «È il terzo anno che ci provavo. Gara tirata, con qualche piccolo passo falso mio e degli altri, io e Yumin alla sbarra, Mario al corpo libero che ha creato tanta suspense, alla fine l’ha spuntata il migliore. Ogni tanto ci stuzzichiamo in palestra su chi sia il più forte, e quindi gareggiare con loro per il titolo nazionale è stato doppiamente stimolante. Alla fine ci separa un solo decimo di punto, cosi come tra il secondo e il terzo e questo dimostra il valore dei miei avversari. Che poi sono i miei compagni di nazionale. Ora c’è un po’ di tempo ancora per lavorare al prossimo impegno, che mi sembra ci sia tra una ventina di giorni. Sono in carico, un po’ stanco, ma il lavoro è stato impostato bene, bisogna solo rifinire qualcosa». Ottima prova anche per un altro portacolori del Romagna Team, Niccolò Vannucchi, che ha chiuso al quinto posto con 78.600 punti.

Finali di specialità

La giornata di ieri è stata caratterizzata anche dalle qualificazioni nei singoli attrezzi, che oggi, nell’ultima giornata, vedranno le finali con i primi sei classificati. Nel corpo libero ci sarà proprio Vannucchi, quarto con 14.200 per una penalità e quindi in piena corsa per la vittoria. Fuori invece Casali (8°) e il riminese Thomas Grasso (18°). Agli anelli si qualificano il cesenate Roberto Marzocchi, quinto con 13.850, e ancora Vannucchi, quarto con 13.900, e Casali, sesto con 13.700, che restano fuori invece alla sbarra (rispettivamente 17° e 9°, così come Marzocchi 19° e il forlivese Gabriele Tisselli 7°) e al cavallo con maniglie (16° e 7°, così come Marzocchi 21°). Alle parallele va in finale Casali, secondo con 14.200, ma non Vannucchi (14° con 12.600), che si riscatta però nel volteggio, dove si qualifica insieme al riminese Grasso.

Oggi dunque l’ultimo atto, con l’assegnazione delle medaglie nei singoli attrezzi e, nella prova femminile, anche del concorso individuale.