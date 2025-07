Canottaggio, il ravennate Prati campione del Mondo Under 23 nel doppio

Il finanziere ravennate Marco Prati, cresciuto nel vivaio della Canottieri Ravenna, si è laureato campione del Mondo Under 23 nella specialità del doppio al fianco di Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio).

E’ stata una finale sensazionale, quella andata in scena sullo specchio d’acqua del Malta Lake di Poznan, in Polonia. Ai blocchi di partenza non c’era un vero favorito tra i sei equipaggi arrivati in finale. Scattato il semaforo verde, è stata l’imbarcazione dell’Irlanda a provare la fuga, seguita da Francia e Italia, con tutti gli equipaggi che ai primi 500 metri sono transitati racchiusi in due secondi. Da metà gara in poi gli azzurri hanno cambiato marcia, portandosi al comando a 200 metri dal traguardo. Lì si è accesa la sfida, con Marco Prati e Josef Giorgio Marvucic che hanno messo in acqua tutto ciò che avevano e con tre equipaggi arrivati quasi in liena: il colpo di reni ha dato l’oro all’Italia con un sorprendente 6’09”82, argento alla Germania in 6’10”78 e bronzo all’Irlanda 6’10”79.

