Campionati del Mondo, Matteo Galassi fa l’en plein nelle qualificazioni ed entra nel tabellone a 64 nella spada: domani proverà a stupire

Sei vittorie su sei nel proprio girone eliminatorio e via direttamente nel tabellone principale a 64: Matteo Galassi non tradisce le attese nelle qualificazioni della spada ai campionati del Mondo in corso di svolgimento a Tbilisi. Il ventenne cervese è stato straordinario in mattinata e grazie all’en plein ottenuto è entrato tra i migliori 16 che hanno avuto accesso diretto al main draw senza passare dal tabellone di qualificazione. Domani Galassi sarà il numero 23 nel tabellone principale e nei trentaduesimi di finale affronterà alle ore 7.25 italiane il ceco Martin Rubes, numero 54 del ranking mondiale: il romagnolo, 17° al Mondo nell’ultima classifica Fie, parte come favorito e in caso di successo si troverebbe quasi certamente di fronte la testa di serie numero 10 del tabellone, l’ungherese Tibor Andrasfi.