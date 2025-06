Calcio a 5 C1, Forlì annuncia il ritorno di Gottuso in panchina

Il Forlì Calcio a 5 in una nota ufficiale annuncia il ritorno di Davide Gottuso come allenatore della prima squadra per la stagione 2025/2026, nel massimo campionato regionale di Serie C1. Oltre alla guida della prima squadra, il tecnico collaborerà a stretto contatto con l’allenatore dell’Under 19 che farà anche parte del suo staff in prima squadra.

Una scelta voluta dal direttore generale Massimo Conficconi, che commenta così: “La decisione di riportare Davide a Forlì è stata mia personale e convinta. Lo considero un tecnico di valore assoluto, preparato sotto il profilo tattico e tecnico, ma soprattutto una figura umana importante. La sua capacità di lavorare con i giovani e di farli crescere è un punto fondamentale del progetto che stiamo costruendo. Per questo gli abbiamo affidato la prima squadra, e siamo certi che, affiancato dal suo staff, porterà avanti un lavoro di qualità e continuità in sinergia completa con l’Under 19 regionale”

Per Gottuso si tratta di un ritorno, dopo aver già allenato a Forlì tra il 2018 e il 2021, conquistando la vittoria dei play off in C2 e guidando poi la squadra in Serie C1 con ottimi risultati.