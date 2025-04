Calcio a 5, alla Futsal Cesena il “Memorial Paganelli 2025”

La Futsal Cesena conquista il “Memorial Paolo Paganelli 2025” dedicato a uno dei pionieri di questo sport a Cesena.

Dopo la cerimonia iniziale, sono scese in campo le tre formazioni romagnole: Futsal Cesena, Rimini C5 e Città del Rubicone, che si sono sfidate in un triangolare molto emozionante. La prima sfida è stata vinta dal Città del Rubicone, che ha sconfitto il Rimini per 8-7 dopo la sequenza dei calci di rigore, con la sfida che era finita 1-1 durante i tempi regolamentari grazie alle reti di Ilias e Caputi. Successivamente è scesa in campo la Futsal Cesena, che ha sconfitto la vincente della gara precedente 5-1. In gol, per i bianconeri, Pritoni e Traversari, autori di una doppietta a testa, e Dentini, mentre per gli ospiti il gol del momentaneo 1-1 è stato messo a segno da Filippo Venturini. L’ultima sfida, che metteva in palio la prima posizione, è stata vinta dai bianconeri sul Rimini per 4-0, in virtù delle reti firmate da Traversari (2), Salles e Pritoni. La Futsal Cesena si è così aggiudicata anche la terza edizione del memorial, dopo i successi delle due precedenti. Si ringraziano i presidenti Zammarchi (Città del Rubicone), Mulazzani (Rimini) e gli arbitri Babini e Tofoni forniti dal Centro Sportivo della sezione di Cesena.

Classifica finale: Futsal Cesena 6, Città del Rubicone 2, Rimini 1.