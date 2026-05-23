Calcio a 5 A2 play-off: Futsal Cesena, una partita folle vale la finale (5-4)

Futsal Cesena-Lecco 5-4

FUTSAL CESENA: Pazzini, Pieri, Hachimi, Dentini, Gardelli, Zandoli, Pasolini, Traversari, Pritoni, Barbano, Ercolani, Nunzi. All.: Osimani.

LECCO: Pulcini, A. Arengi, G. Arengi, Borolo, Da Rocha, Iazzetta, Lopez, Tortorella, Rocha, Rosati, Rubinacci, Seferi. All.: Rei Moura.

ARBITRI: Rutolo di Chieti, Mella di Roma 1.

RETI: 12’15” pt Traversari, 0’29” st Borolo, 2’59” st Tortorella, 3’56” st Pritoni, 7’42” st Pieri, 2’59” pts Borolo, 0’15” sts Pritoni (tl), 2’23” sts Traversari, 2’46” sts Seferi.

AMMONITI: Zandoli, Rocha, Seferi, Pieri, Rosati, Dentini, Traversari, Pritoni.

La Futsal Cesena al termine di una partita pazza, conclusasi ai supplementari, vince 5-4 contro il Lecco e agguanta la finale play-off per la promozione in Serie A. La squadra allenata da Osimani ribalta dunque il 2-1 dell’andata e, in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare, conquista il pass che la vedrà affrontare la vincente tra Defender Giovinazzo e Cadi Antincendi Futura.