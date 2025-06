Calcio a 5 A2, la Futsal Cesena avanti con il tecnico Osimani

Sarà ancora Roberto Osimani a guidare la Futsal Cesena nella stagione 2025-2026. Lo ha annunciato il club in una nota: “L’entourage bianconero al gran completo (Paolo Ionetti, Francesco Tornatore, Massimiliano Castellani, Andrea Buda e Marco Ruggeri) ha raggiunto l’accordo per un’altra stagione con il Vate di Chiaravalle, grande artefice del doppio salto dalla Serie B alla A2 Elite, colui che ha guidato la squadra alle fasi finali di Coppa Italia sia in Serie B che in Serie A2, infine protagonista delle due salvezze in Serie A2 Elite. Che il rapporto tra il sodalizio di via Fausto Coppi e il tecnico marchigiano continuasse non era scontato; infatti, dopo quattro stagioni piene di emozioni, entrambe le parti hanno voluto riflettere insieme e, soprattutto, stilare un programma che desse a tutti nuovi stimoli. Ci saranno quindi novità, anche importanti, per cercare di non lasciare nulla al caso e, soprattutto, partire sin da subito con il piede giusto, evitando le difficoltà delle ultime due stagioni. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato lo staff che affiancherà Osimani nella sua quinta stagione sulla panchina del PalaPaganelli”.