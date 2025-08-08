Calcio a 5 A2, Futsal; debutto in casa contro il Petrarca

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato il calendario del Girone A per la stagione 2025/26. Debutto casalingo per la Futsal Cesena al PalaPaganelli, dove affronterà venerdì 26 settembre il Petrarca Calcio a 5. La formazione romagnola sarà attesa poi, la settimana successiva, dalla prima trasferta in casa del Lecco, che si disputerà sempre di venerdì sera. La terza giornata, in programma il 10 ottobre, metterà di fronte al PalaPaganelli la band bianconera e l’Olimpia Regium, in quello che sarà il derby del Girone A. L’ultima gara davanti ai propri tifosi del 2025 è in programma per venerdì 12 dicembre contro il Maccan Prata, mentre il girone d’andata si chiuderà il 20 dicembre in casa del Rovereto. Si ripartirà poi il 10 gennaio con la prima giornata di ritorno in casa del Petrarca e la stagione regolare terminerà il 18 aprile prima di dare il via alla post season.