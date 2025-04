Calcio a 5, a Cesena il terzo memorial “Paolo Paganelli”

Torna il “Memorial Paganelli”. La Futsal Cesena in una nota ha annunciato che sabato 12 aprile, presso il PalaPaganelli in zona Ippodromo, verrà disputato il terzo memorial “Paolo Paganelli”, dedicato allo storico collaboratore e grandissimo tifoso dei bianconeri. Il memorial è stato organizzato dalla Futsal Cesena, dal Panathlon Club Cesena nella persona del presidente Dionigio Dionigi, tutti uniti nel ricordare Paolo, scomparso prematuramente nel 2023. Nel pomeriggio di sabato, dunque, si sfideranno in un triangolare la Futsal Cesena, il Rimini C5 e il Città di Rubicone. La manifestazione prenderà il via alle ore 14.30 per terminare, indicativamente, alle ore 18. Di seguito il programma della giornata. Ore 14.30: Rimini-CdR. Ore 15.30: Futsal Cesena-CdR. Ore 16.15: Futsal Cesena-Rimini. Ore 17: premiazione e buffet finale.