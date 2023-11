Boxe, Signani, via alla missione inglese per difendere il titolo europeo

Matteo Signani è partito alle 13 di ieri alla volta dell’Inghilterra per la difesa del suo titolo europeo dei pesi medi di sabato contro il beniamino di casa Tyler Denny, che detiene la cintura britannica di categoria. L’incontro, parte di una serata di boxe che scatterà alle 21, si terrà al “The Halls” di Wolverhampton e verrà trasmesso in Italia da Rai Sport, con il pugile savignanese che salirà sul ring attorno alle 23. Signani, allenatosi come sempre agli ordini di Bartolomeo Gordini e dei maestri Fabrizio Del Vecchio e Riccardo Di Leonardo, avrebbe dovuto lottare nel Regno Unito già ad aprile, ma la difesa titolata contro Felix Cash fu annullata all’ultimo per problemi di salute dell’inglese.

Dopo un reset di preparazione il Giaguaro, 44enne dallo scorso giugno, è pronto a una nuova battaglia contro un pugile di 12 anni più giovane che in carriera vanta 17 vittorie (nessuna delle quali per ko), 2 sconfitte e 3 pareggi in 20 incontri. Per Signani si tratta del primo match su suolo britannico.