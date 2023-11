Boxe, sabato 2 dicembre otto combattimenti al Pala Costa: gran finale Bacchereti-Pari

Otto match di boxe con, come gran finale, l’incontro tra i professionisti Francesco Bacchereti di Ravenna Boxe e Ivan Ettore Pari nella categoria dei pesi medi. E’ la Ravenna Boxing Night, che il 2 dicembre dalle 17 riporta la grande boxe al PalaCosta grazie all’evento organizzato da Ravenna Boxe e il Comune. La manifestazione è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa dall’assessore comunale allo Sport Giacomo Costantini, l’ex campione europeo e sfidante al titolo di campione del mondo Alberto Servidei e il pugile Francesco Bacchereti.

“Siamo consapevoli dell’importanza dello sport- sottolinea l’assessore- per questo cerchiamo di valorizzare ogni tipo di sport sia proponendo la nostra città per eventi nazionali e internazionali, sia cercando di incoraggiare e sostenere ogni tipo di attività sportiva per fare in modo che il ventaglio di scelta sia ampio e diversificato”. La boxe, ricorda poi, “vanta a Ravenna una lunga tradizione, e ringrazio Ravenna Boxe che fa un ottimo lavoro di preparazione sportiva e di riavvicinamento degli appassionati”. Ravenna Boxe che è nata nel 2007 con l’intenzione di riportare Alberto Servidei, campione italiano europeo intercontinentale e sfidante al campionato mondiale di boxe, nella propria città. Già in quell’anno al Pala De André vengono organizzati due campionati europei e nel 2009 un campionato intercontinentale. Dopo il ritiro all’attività agonistica di Servidei, la società sportiva sviluppa il settore agonistico, partecipando a tutti i più importanti campionati in Italia. Nel 2018 Ravenna Boxe riporta il pugilato al PalaCosta dopo 24 anni e l’anno successivo si ripete al Pala De André. Nel 2023 Ravenna Boxe ha organizzato sei eventi tra cui i campionati regionali Elité e Rimini wellness. Ad oggi Ravenna Boxe può contare su 150 iscritti.