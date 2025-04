Boxe, domenica 13 aprile a Cesena torna “Fight never end”

Domenica 13 aprile torna a Cesena, al Carisport ‘Fight never end’ organizzato da Bronx Gym Cesena in collaborazione con Ravenna Boxe. Più di un semplice evento sportivo, ‘Fight Never End’ è infatti una celebrazione della disciplina, del sacrificio e della determinazione che caratterizzano il mondo della boxe. Con match avvincenti, atmosfere elettrizzanti e un pubblico sempre più coinvolto, questa manifestazione è diventata un riferimento per il pugilato in Romagna e oltre. Il pomeriggio sarà inoltre impreziosito da un grande show di musica dal vivo con Alex Kage e Ring Girl. Gli spettatori assisteranno a 10 match con atleti provenienti da tutta Italia e un match pro. Saranno presenti atleti della ‘Bronx Gym Cesena’: Paolo Ensini, Alessandro Pagliarani e il più esperto Manuel D’ospina. Non mancheranno inoltre atleti pro come Francesco Bacchereti e dilettanti di spicco come Imam Bouhouch, medaglia d’argento 92 chilogrammi negli assoluti.

L’evento della Federazione pugilistica italiana avrà inizio alle ore 16:30 di domenica 13. L’inizio del match dilettanti è in programma alle ore 17. A seguire, alle ore 19, saliranno sul ring i professionisti. Per informazioni è possibile contattare il 389 6379296 oppure visitare il sito www.fightneverend.it.