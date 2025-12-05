Boxe, al PalaCosta una domenica con 7 incontri al PalaCosta

Domenica 7 dicembre a Ravenna la grande boxe torna al PalaCosta, due gli incontri in programma tra professionisti e cinque quelli tra dilettanti. Partirà alle 16 la manifestazione organizzata da Ravenna Boxe e Alberto Servidei, ex campione italiano ed europeo e sfidante al campionato mondiale, e con il patrocinio del Comuni. In programma anche esibizioni di bambini, musica e spettacolo.

“Quello di domenica è un appuntamento importante, di grande richiamo per tutti gli appassionati di questo sport che in città è molto seguito - osserva il sindaco di Ravenna con delega allo Sport, Alessandro Barattoni -: sono infatti tanti i ragazzi che lo praticano, in diverse sedi, imparando così il rispetto dell’avversario, delle regole e dei valori dello sport. Grazie quindi a Ravenna Boxe asd per questa opportunità”.

“Siamo particolarmente contenti di poter proporre un pomeriggio di boxe atteso dal pubblico che ci segue sempre con interesse – afferma Alberto Servidei – perché la boxe è ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo ravennate. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il sostegno e gli sponsor locali con i quali il rapporto si è ulteriormente consolidato. Il pugilato a Ravenna ha una sua tradizione e sono davvero molti, circa 400, gli iscritti. Questo consente di poter avere numerosi atleti che accompagniamo con grande passione nel loro processo di crescita”.

Nei match dilettantistici una squadra di Ravenna Boxe sarà opposta ad una formazione mista regionale con atleti provenienti da Rimini e Faenza. Nei match clou i professionisti Alex Mohamad (Super Leggero) e Francesco Bacchereti (Super Medio) saranno opposti ai pugili croati Ivan Barsic e Zdenko Bule.