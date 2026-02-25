Bob, Lorenzo Bilotti rivive la sua terza Olimpiade e prepara l’addio

«Se ripenso al tifo che ci ha sostenuto e alla cornice di pubblico di domenica a Cortina, mi viene ancora la pelle d’oca». Lorenzo Bilotti, 31enne nato a Faenza, cresciuto a Barbiano e residente a Lugo (poi capirete il motivo di tanta precisione), ha ancora parecchia adrenalina addosso dopo il 5° posto alle Olimpiadi nel bob a 4.
Non lo dirà apertamente, almeno fino al giorno dell’ufficializzazione, ma quella di domenica è stata la sua ultima gara e presto comincerà una nuova vita. «Sono stati giorni davvero tosti - riprende - perché a tavolino ci avevamo pensato a questa Olimpiade in casa, avevamo ipotizzato, fantasticato e altro, ma la realtà è andata oltre ogni nostra fantasia. Per la prima volta, ve lo posso assicurare, mentre eravamo dentro al bob e scendevamo a 130 km/h abbiamo sentito il tifo del pubblico, una spinta incredibile, pazzesca. C’erano i miei genitori, Mirella e Maurizio, la mia fidanzata Martina e tutti gli amici d’infanzia. Non avrei mai sperato in una roba del genere, certo la medaglia sarebbe stata la perfetta chiusura del cerchio, ma per atleti come noi, di uno sport di nicchia, avere tanto tifo era più di un sogno, pura utopia».