Bob a 4, Il lughese Lorenzo Bilotti spinge il quartetto azzurro al 7° posto mondiale

E’ un 7° posto storico quello centrato dal lughese Lorenzo Bilotti e dall’Italia del bob a 4 ai mondiali in Germania. Da tanto tempo gli azzurri non centravano la top-eight alla rassegna iridata ed esserci riusciti, con qualche rimpianto, autorizza “pensieri” importanti in vista delle prossime gare di Coppa e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

A Winterberg l’Italia ha chiuso le quattro manche col crono di 3’36”16 a soli 46 centesimi dal sesto posto della Gran Bretagna e a 1”85 dal terzo posto dei tedeschi di Adam Ammou. Sono stati proprio i padroni di casa della Germania a monopolizzare i Mondiali: sesto titolo conquistato da Francesco Friedrich (3’34”10, il più veloce in tutte le manche) sul connazionale Lochner (3’34”98).

L’analisi della gara

L’Italia di Patrick Baumgartner era partita benissimo con un 53”81 che la collocava al 6° posto davanti alla Gran Bretagna. Purtroppo gli 11 centesimi di vantaggio accumulati su Brad Hall venivano sprecati nella manche successiva, con gli azzurri a stampare il crono di 54”43 (nono assoluto) frutto di tante sbavature). A questo punto gli inglesi cambiavano passo, mentre l’Italia pensava soprattutto a difendere la settima piazza dallo svizzero Friedli con due prove abbastanza solide. Il quartetto composto da Baumgartner, Fantazzini, Mircea e Bilotti si concentrerà ora sulla tappa conclusiva di Coppa del Mondo il 23 marzo a Lake Placid con il 5° posto in classifica da difendere.

Belle le parole di Bilotti per commentare la prova iridata. «Torniamo da Winterberg con un 7° posto che il bob italiano non vedeva da anni a un Mondiale e un po’ d’amaro in bocca, perché ognuno di noi lavora per qualcosa di meglio, che arriverà a tempo debito. Il treno non passa una volta sola».