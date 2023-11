Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il consigliere delegato allo Sport Ivan Rossi hanno incontrato Lorenzo Bilotti, campione di bob che ha aperto la stagione, lo scorso 19 novembre, con la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo a Yanqing, in Cina. Bilotti è uno dei componenti del quartetto azzurro che ha agguantato uno storico risultato: il podio mancava infatti all’Italia da 17 anni, addirittura l’ultima medaglia d’oro fu nel 1997

Bilotti, 29 anni, originario di Barbiano e oggi residente a Lugo, ha praticato fin da piccolo l’atletica leggera (velocista e saltatore) partecipando al Trofeo Deggiovanni. Proprio praticando l’atletica ha corso nella staffetta con compagni come i campioni olimpici Filippo Tortu e Marcel Jacob. Lorenzo ha poi scelto il bob. “Sinceramente non mi aspettavo questo risultato in questa fase della nostra preparazione - spiega Bilotti - ma questa grande soddisfazione ci dà la spinta per le prossime olimpiadi invernali”.

“Complimenti a Lorenzo perchè questo risultato è frutto della sua costanza e perseveranza - aggiunge il sindaco Ranalli -. Uno sport intenso e di grande impegno la cui squadra azzurra ha anche un cuore lughese che ci inorgoglisce”.