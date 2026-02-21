Bilotti, il sogno olimpico comincia oggi

Il grande giorno è arrivato. Stamattina alle 10 partirà infatti la prima delle quattro manche (dalle 11.57 la seconda) del bob a 4, con il 32enne lughese Lorenzo Bilotti pronto a scendere sul ghiaccio della pista Eugenio Monti per la terza olimpiade della sua carriera, dopo Pyeongchang 2018 (27°) e Pechino 2022 (15°).
L’equipaggio azzurro sarà composto dal pilota Patrick Baumgartner e dai frenatori Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini, decisi a centrare un risultato storico per l’Italia, loro che in Coppa del Mondo hanno tenuto un rendimento eccezionale (un terzo posto a Innsbruck e tre volte al quarto) restando al 4° posto della classifica assoluta fino all’ultima disgraziata prova (causa ribaltamento del bob) di Altenberg.
Nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, l’Italia è salita sul podio del bob a quattro per l’ultima volta nel 1972 a Sapporo con De Zordo, in precedenza proprio Eugenio Monti è stato campione olimpico a Grenoble 1968, bronzo a Innsbruck 1964 e argento a Cortina d’Ampezzo nel 1956.