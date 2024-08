Benhamdane-Facciani vincono la Strapazeda

Rachid Benhamdane e Martina Facciani hanno dominato ieri, in una calda mattinata, la 39a “Strapazeda” gara di 10 km come sempre splendidamente organizzata dall’Atletica Sidermec Vitali. Al via si sono presentati ben 380 competitivi e 650 partenti in tutto, accompagnati dalle note di Romagna Mia in un’edizione tutta nel nome di Secondo Casadei, che proprio a Gatteo è nato 118 anni fa. Alla presenza di sua figlia Riccarda e del sindaco di Gatteo Roberto Pari, la gara inserita nel calendario “Corri in Romagna” (quarta tappa del circuito “I diecimila di Romagna” ha visto, come anticipato, l’assolo di Benhamdane (Dinamo Running) e della favoritissima Martina Facciani (Avis Castel San Pietro), che si sono imposti rispettivamente in 31’57” e 37’25”, tempi non soddisfacenti per entrambi causa proprio l’alta temperatura e la mancanza di avversari.

Benhamdane si è involato dopo 2 km, dietro di lui un terzetto composto da Andrea Sanguinetti, Nicholas De Nicolò e Lorenzo D’Altri ha provato a resistere ai ritmi forsennati del 37enne marocchino amante del caldo, ma ne ha pagato le conseguenze con due ritiri e il 9° posto di De Nicolò in 34’12”. Secondo sul traguardo il faentino Enrico Bartolotti dell’Avis Castel San Pietro in 32’33” davanti al bellariese Luca Venturelli (Atletica Ravenna, 32’48”).

Al femminile l’eterna Martina Facciani ha trionfato senza problemi, con Paola Braghiroli (Atletica 85 Faenza) seconda in 39’53” e Giorgia Bonci terza in 40’20”. Benhamdane e Facciani si sono aggiudicati rispettivamente anche il memorial Sisto Lodovici e il Rino Lorenzini, posto al km 5.8. Successi di categoria per Lorenzo Bugli, Fabio Molinari, Nicholas De Nicolò, Claudio Cavalli, Diego Amadio, Ugo Moroni, Daniele Baroni, Marco Falessi, Chiara Camporesi, Silvia Laghi, Valeria Bartolini e Susi Frisoni, mentre nella classifica per società l’Avis Castel San Pietro ha preceduto il Team Misano e l’Atletica Rimini Nord. Parmente apprezzata anche la premiazione dell’ultimo arrivato, Andrea Sabattini.

Bravo Brayan

Sabato sera alla Ponte Night Run, disputata a Ponte San Giovanni nel perugino, bel secondo posto in 32’03” per Brayan Schiaratura nella gara di 10 km certificata Fidal. L’alfiere del Golden Club Rimini International ha chiuso la sua prestazione in 32’03” (personale migliorato di 1’10”), tempo che lo inserisce al sesto posto nelle graduatorie nazionali della specialità per la categoria Juniores (1° tra i nati nel 2006).