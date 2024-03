“Attraverso Cesenatico”: un week-end di corsa sabato 9 e domenica 10 marzo

Torna domenica 10 marzo “Attraverso Cesenatico”, gara podistica nazionale di 10km omologata fidal. Percorso Veloce ed emozionante con il doppio passaggio sul porto leonardesco, dentro la darsena turistica e il lungomare di Ponente e Levante. Se la parte agonistica ha già raggiunto il sold out con il 30% di quote rosa e più di un terzo dei partecipanti che arriverà da fuori dei confini romagnoli, restano aperte le iscrizioni per chi ha voglia di correre o camminare con la family run. Due i percorsi disponibili (10 km e 5 km). Le iscrizioni aperte sul sito www.attraversocesenatico.com e il giorno della gara. “Siamo carichi ed estremamente contenti per i numeri raggiunti, nonostante l’aumento dei pettorali disponibili rispetto alla scorsa edizione abbiamo raggiunto il sold out con una settimana d’anticipo. Lavoreremo per far vivere l’esperienza migliore possibile ai nostri atleti” queste le parole del presidente dell’atletica Cesenatico Stefano Pignotti. Ritrovo alla pista dello stadio Moretti dalle 8. Alle 9.30 la partenza della gara competitiva all’interno della pista di atletica. A seguire le corse e le camminate non competitive.

Sabato alla pista di atletica al Moretti

Anche quest’anno Attraverso Cesenatico è anticipato dalla Cesenatico Kids run che si svolge sabato 9 dalle ore 14:30 presso la Pista Moretti di Cesenatico. Come nelle altre edizioni anche quest’anno a questa appendice e collegato un progetto

benefico: per ogni bambino iscritto, un euro sarà devoluto alle scuole della città per l’acquisto di materiali sportivi.