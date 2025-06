Atletica, Paolo Bolognesi nella storia dell’Edera Forlì: batte un record che durava da 66 anni

Paolo Bolognesi forte velocista classe 2006, cresciuto nel vivaio dell’Edera Atletica e oggi allenato da Alberto Donati, giungendo terzo nella finale argento dei campionati di società che si sono svolti a Foligno domenica 15 giugno, supera uno dei record storici dell’atletica forlivese, il 51”9 nei 400 ostacoli, che Germano Gimelli stabilì nel 1959 e che gli valse la selezione per le olimpiadi di Roma del 1960. L’atleta ederino, con 51”33, supera dopo 66 anni il record di Gimelli e stabilisce anche il quarto tempo in Europa degli under 20, candidandosi così per una medaglia ai campionati europei che si svolgeranno a Tampere in Finlandia dal 7 al 10 agosto.