Atletica, Libertas Forlì femminile sul podio nella finale dei Societari Ragazzi

Si conclude con un doppio successo della Pontevecchio Bologna la finale dei Societari Ragazzi a Correggio. Fra i maschi la squadra bolognese vince con 270 punti davanti a Self Montanari Gruzza con 267 e alla Fratellanza Modena a 266. Per la Romagna buon 7° posto dell’Atletica 85 Faenza (242). Poi nona l’Atletica Lugo e decima la Libertas Forlì. Al femminile è più marcata l’affermazione della Pontevecchio, prima con 290 punti, contro i 263 dell’Agazzano Baldini e i 258 della Libertas Forlì (tre successi individuali per le romagnole). Al 5° posto l’Endas Cesena (235) e all’8° l’Atletica Lugo, che precede Atletica Ravenna e Imola Sacmi Avis.