Atletica, Libertas Forlì femminile sul podio nella finale dei Societari Ragazzi

Si conclude con un doppio successo della Pontevecchio Bologna la finale dei Societari Ragazzi a Correggio. Fra i maschi la squadra bolognese vince con 270 punti davanti a Self Montanari Gruzza con 267 e alla Fratellanza Modena a 266. Per la Romagna buon 7° posto dell’Atletica 85 Faenza (242). Poi nona l’Atletica Lugo e decima la Libertas Forlì. Al femminile è più marcata l’affermazione della Pontevecchio, prima con 290 punti, contro i 263 dell’Agazzano Baldini e i 258 della Libertas Forlì (tre successi individuali per le romagnole). Al 5° posto l’Endas Cesena (235) e all’8° l’Atletica Lugo, che precede Atletica Ravenna e Imola Sacmi Avis.

A livello individuale da sottolineare la vittoria sui 60 ostacoli di Anointed Imolele (Libertas Forlì) con 9”83 (terza Viola Calboli dell’Endas Cesena, 9”97), imitata nel lungo dalla compagna Celeste Treossi con 4.52 (all’ultimo salto).

Argento nel vortex a Lorenzo Canestrari della Libertas con 47.48 nel peso femminile s’impone Osayuwamen Purity Tongo (Endas Cesena) a 10.71. Bronzo nell’alto a Raul Sala (Atletica 85 Faenza, 1.44), oro nel vortex a Chantel Maretti (Libertas Forlì) che con 47 metri migliora il proprio precedente di 45.71, idem nel lungo a Nicolò Petroncini (Atletica Lugo) con 4.73, è 2° nei 1000 Cesare Cusumano (Atletica 85 Faenza) con 3’03”72 e oro sulla stessa distanza donne a Martina Da Re (Atletica Ravenna) in 3’13”36 (terza con 3’14”62 Aida Casadei Marquez della Libertas Forlì). I 2000 metri di marcia a Federico Balducci (Imola Sacmi Avis) con 10’31”03 su Leo Bosi (Atletica Lugo, 10’57”39) e Tobia Angeli (85 Faenza, 11’01”33), per un podio tutto romagnolo. Al femminile è seconda l’imolese Emma Spada in 11’46”47. Infine Sara Minotti (Endas Cesena) con 1.51 vince l’alto e si migliora di 1 cm e l’Atletica Ravenna è seconda fra le Ragazze nella 4x100 in 54”36 con Olivia Giorgia Callegari, Alessia Maccherozzi, Alessia Bianchi e Giorgia Gabbriellini.

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