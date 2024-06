Atletica Leggera, Record italiano per l’Endas Cesena nella staffetta 4x400 femminile

Tanta atletica lo scorso week-end, con i “grandi” di scena a Modena e i Cadetti a Parma. In evidenza la 4x400 Master “rosa” dell’Endas Cesena, che ha migliorato il proprio record italiano di categoria. E nella stessa gara le Allieve di Lugo sono volate agli Italiani.

Qui Modena

Ottimi risultati per gli atleti romagnoli alla seconda edizione del Memorial Antonio Brandoli a Modena, a partire dal record italiano della staffetta 4x400 (sf45) firmato dall’Endas Cesena, con la formazione composta da Serena Sbarzaglia, Cristina Sanulli, Valentina Morigi e Barbara Marinucci: 4’08”44 il crono che vale il 3° posto dietro alle Allieve dell’Atletica Lugo (Linda Zardi, Letizia Mengozzi, Lucilla Mondini e Giada Martelli) in 4’07”24 (pass per i Tricolori di Categoria) e alla Montanari Gruzza. L’Endas Cesena migliora il proprio record nazionale di 4’10”50, stabilito a Campi Bisenzio il 27 maggio 2023, con un quartetto quasi identico (Jessica Fantini al posto della Morigi). Dai 200 arriva il bel 3° posto di Melissa Turchi (Fratellanza 1874 Modena) in 24”38, come pure dai 400 grazie al ravennate Alberto Montanari (Fratellanza, 47”82) e dai 1500 a firma Luis Matteo Ricciardi (Atl. Imola Sacmi Avis) con 3’53”13. Bravi, perché scendono sotto i 4’, anche lo Junior Enrico Ricci (Atl. Ravenna, 3’57”49), il marocchino Mohammed Traibi (Libertas Atletica Forlì, 3’57”97), gli altri junior Edoardo Castiglioni (Edera Forlì, 3’58”11) e Riccardo Ghinassi (Atl. Imola Sacmi Avis, 3’59”17). Sempre sui 1500, ma al femminile, è terza Agnese Lanzi (Edera Forlì) in 4’38”41, mentre Adam Gouem (Edera Forlì) vince i 100 ostacoli Juniores in 14”20 (nuovo personale e miglior tempo Under 20 in Italia dell’anno), davanti al compagno di club Paolo Bolognesi con 14”56 (3° in Italia). Lucia Andreani (Atl. 75 Cattolica) è seconda nell’alto a 1.70, eguagliando il personale.

Qui Bressanone

I Cadetti dell’Emilia-Romagna hanno chiuso al 5° posto con 258 punti il tradizionale Memorial Luigi Pratizzoli a Parma (stravince la Lombardia a 328). Nel martello è 7° Benis L’Eternel Sepa (Libertas Forlì) con un miglioramento di oltre 3 metri a 43.15, mentre nel triplo è 5° Lorenzo Mazzoni dell’Endas Cesena a 13.16 (altro personale). Settimo nell’alto Eduard Butnaru (Atletica Ravenna, 1.83), decima nell’asta Ginevra Vaccarini (Rimini Nord Santarcangelo, 2.60) così come Luca Zanotti (Endas Cesenatico) nel lungo con 5.86.