Atletica, la Libertas Forlì sul podio alle finali regionali Ragazzi

Un bel 2° posto al maschile della Libertas Forlì e un 4°, al femminile, dell’Imola Sacmi Avis. Questo il bilancio delle formazioni romagnole alle finali regionali dei Societari Ragazzi, andate in scena a Parma vinte rispettivamente da Pontevecchio Bologna e Parma Sprint.

I felsinei hanno chiuso con appena un punto in più dei forlivesi, 310 a 309, mentre l’Atletica Ravenna è giunta quinta a quota 272, l’Endas Cesena settima a 263, Imola ottava con 247 e la Santamonica Misano nona a 234. Fra le Ragazze le padrone di casa della Parma Sprint si impongono totalizzando 311 punti, poi l’Atletica Imola è quarta a 292, l’Atletica 85 Faenza quinta a 276, Lugo nona a 231 e la Libertas Forlì decima a 216.

Pretolesi domina lo sprint

Nel vortex vince Tommy Buzzoni Corrente (Endas Cesena) con 57.23, di gran lunga il miglior risultato in regione nel 2024 e terzo il compagno di squadra Ayon Rahaman 47.34). Francesco Pretolesi (Libertas Forlì) trionfa sui 60 ostacoli in 9”30, davanti a Leonardo Ragusi (Atletica Ravenna) terzo in 9”66. La stessa gara, al femminile, vede la seconda piazza di Viola Contarini (Imola Sacmi Avis) con 9”92 su Beatrice Ronchi (Atletica Lugo, 10”06). Francesco Pretolesi regala poi il bis sui 60, vinti nettamente in 7”89 (3° in 9”31 Rodolfo Fagnini dell’Olimpus San Marino) e Viola Contarini si prende un altro argento in 8”59. Dall’alto ecco il bronzo di Patrick Donati (Libertas Forlì) con 1.43, imitato nel peso da Raffaele Di Milia (Imola Sacmi Avis, 11.29) e nel lungo da Leonardo Abbondanza (Atletica Ravenna), che salta 4.43. Nei 1000 strepitosa affermazione di Francesco La Cala (Atletica Ravenna) in 3’02”71, davanti a Patrick Donati (Libertas Forlì) con 3’05”00, mentre l’1.48 (migliore misura 2024 in campo regionale) vale il successo nell’alto a Margherita Castagnari (Imola Sacmi Avis). Terzo gradino del podio con un salto di 1.41 per Beatrice Ronchi (Atletica Lugo).

Sui 2000 metri di marcia pochi centesimi permettono a Francesco Cucchi (Endas Cesena, 12’01”45) di battere Giulio Morini (Atletica Imola che fa segnare 12’01”53) più staccato al 3° posto arriva Emanuele Leardini (Santamonica Misano) in 12’58”69. Nella 4x100 argento all’Olimpus San Marino: Stephane Maroncelli, Michelangelo Fabbri, Denis Moroni, Rodolfo Fagnini in 56”54.

